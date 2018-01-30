Национальная практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России» - ежегодная открытая площадка для обсуждения вопросов теории и практики внутреннего контроля и внутреннего аудита, обмена опытом между представителями российского бизнеса.

Организатором конференции традиционно выступит Некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» (НП «НОВАК») при поддержке ряда крупнейших российских компаний.

В рамках дискуссионной части конференции запланированы три деловых практических сессии для обсуждения актуальных вопросов внутреннего контроля и внутреннего аудита.

На пленарной сессии «Новая парадигма финансового контроля. Тренды во внутреннем аудите и перспективы развития внутреннего контроля в 2018 году» свою позицию изложат представители государственных контрольных органов и крупнейших российских компаний.

Вторая практическая сессия посвящена одной из важнейших государственных задач — цифровизации российской экономики и ее влиянию на систему внутреннего контроля и аудита компании. К выступлению приглашены представители Минсвязи РФ, Банка России, ФНС России, ФГУП «РФЯЦ– ВНИИЭФ», кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий «Сколково», ПАО «Ростелеком», Лаборатории Касперского и других компаний.

В рамках заключительного круглого стола будут рассмотрены проблемы действующих механизмов регулирования закупок, реформа системы закупок, а также эффективность реализации инструментов контрактной системы. В дискуссии планируется участие представителей ФАС России, Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России, ЗАО «Интерфакс», рабочей группы по совершенствованию внутреннего контроля в Российской Федерации, ОАО «Российские сети», АО «Корпорация «МСП», Государственной корпорации «Ростех».

По окончанию дискуссионных сессий состоится торжественное вручение Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года», на котором лучшие специалисты профессий и компании получат почетные награды.