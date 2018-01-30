30 января на выставке последних разработок ИТ-индустрии в Республике Татарстан, прошедшей в Казанском техникуме информационных технологий и связи в рамках коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан «АК БАРС» Банк поделился опытом применения искусственного интеллекта в диалоговой системе. За 3 последних месяца «виртуальный агент» обработал 30 % от общего потока входящих запросов в мобильном приложении Ak Bars Online 3.0. Это позволило сэкономить ресурсы контакт-центра от 10 до 35% на разных этапах, тем самым увеличив скорость обработки вопросов клиентов.

Платформа дополненного интеллекта Aimee, используемая в диалоговом режиме, позволяет клиентам банка получать ответы на самые распространенные вопросы в режиме онлайн. Ответы формируются на основе накапливаемой базы знаний, пользовательских данных и контекста диалога. Система создана на алгоритмах машинного обучения и за счет специально подобранного ансамбля разнотипных алгоритмов «с полуслова» понимает оператора и клиента, предлагая самый вероятный вопрос или ответ.

«В настоящий момент мы тестируем «виртуального агента» в качестве персонального помощника при подборе брокерских услуг, а также в сфере управления благосостоянием. В планах к концу года расширить сферы применения виртуального советника, добавив новые виды услуг и экспертиз, а также интегрировать в систему синтез и анализ речи для оптимизации работы контакт-центра», - отметил руководитель направления развития перспективных продуктов лаборатории «АК БАРС Цифровые технологии» Ярослав Шуваев.

По словам руководителя проектного офиса инновационного развития ПАО «АК БАРС» БАНК Дамира Галиева, конечная цель применения в процессах Банка дополненного интеллекта и других решений на базе алгоритмов машинного обучения – повышение уровня сервиса в дистанционных каналах, массовая персонализация предложений и «демократизация роскоши» в виде виртуальных персональных ассистентов.