В Республике Корея (РК) вступил в силу запрет на использование анонимных банковских счетов для трансакций криптовалют. Как сообщило во вторник южнокорейское информационное агентство Yonhap, правительство приняло эти меры, чтобы предотвратить отмывание денег при помощи цифровых активов.

«Новая торговая система (в которой разрешается использовать только именные банковские счета. — Прим. ред.) является результатом усилий национального правительства по сдерживанию спекулятивных инвестиций в виртуальные валюты на фоне растущих опасений по поводу их возможного краха», — говорится в сообщении агентства.

Согласно принятому ранее закону, криптовалютные биржи обязаны передавать данные о трансакциях банкам, что даст правительству возможность ввести налоги на доход от торговли цифровыми валютами. Некоторые трейдеры полагают, что новых инвесторов будут привлекать только четыре крупнейшие криптовалютные биржи страны — Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, так как банки не заинтересованы в осуществлении трансакций с мелких и средних бирж.

Правительство Южной Кореи 11 января обнародовало планы запрета торговли криптовалютой. Это спровоцировало падение курсов более чем на 12%, что вызвало недовольство инвесторов. Под давлением общественности правительство отказалось от запрета и разрабатывает другие ограничительные меры, чтобы взять криптовалютные операции под контроль. В настоящее время верификация счетов на южнокорейских биржах недоступна для несовершеннолетних лиц и иностранных граждан.

Республика Корея занимает около 20—25% от общемирового рынка виртуальных валют по объему заключенных сделок. В стране действует около 20 криптовалютных бирж. В декабре 2017 года объем операций на них составил 52,2 млрд долларов, не менее миллиона граждан страны вложили свои средства в виртуальные деньги. Поскольку криптовалюты не признаны в Южной Корее в качестве платежного средства или биржевого актива, их оборот не регулируется законодательством и способы защиты криптоинвесторов практически отсутствуют.