Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в любом тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта.

По статистике УБРиР, в течение последних двух-трех лет наблюдается стабильно высокий поток клиентов, участвующих в тендерах. Количество выданных гарантий предприятиям из сегмента малого и среднего бизнеса в 2017 года увеличилось на 12% по сравнению с данными 2016 года. В связи с высокой активностью предпринимателей, УБРиР расширил для них возможности финансирования и добавил в продуктовую линейку кредит, отвечающий потребностям участников тендеров.

Новый кредитный продукт предназначен для обеспечения участия в любом конкурсе «под ключ» — от заявки на участие до исполнения заключенного контракта. Кроме того, кредит предоставляется в самые сжатые сроки – всего от 3 дней*.

«В течение последних трех лет мы видим стремительно растущий спрос на гарантии для участия в конкурсных процедурах на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Эти заказы являются наиболее надежным источником дохода для предпринимателей. Только за прошлый год итоговая сумма по заключенным контрактам составила 6,1 млрд рублей, в то время, как в 2015 году, показатель находился на отметке 5,4 млрд рублей. Думаю, что в 2018 году этот тренд продолжится, и столь же активно будет расти объем коммерческих тендеров. В связи с этим многие банки будут совершенствовать и расширять возможности финансовых продуктов, предназначенных для участия в любых тендерах», — прокомментировала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Условия по кредиту «Обеспечительный»:

Быстрый ответ банка по заявке – решение о выдаче принимается от 3 дней*

Возможно без залога

Процентная ставка – от 13,5% годовых.

Максимальная сумма кредитования — 30 млн рублей

Срок кредита – до 2 лет

Кредит «Обеспечительный» доступен для клиентов, ведущих коммерческую деятельность не менее 1 года

* При сумме кредита до 10 млн рублей