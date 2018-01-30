В преддверии ICO стартапа Experty неизвестные злоумышленники разослали потенциальным инвесторам проекта электронное письмо, в котором был указан адрес Ethereum-кошелька, на который «в течение 12 часов необходимо было перечислить средства для получения бонусов».

В рамках проверки системы взносов Proof-Of-Care данные одного из проверяющих были скомпрометированы. Таким образом хакеры получили доступ к списку инвесторов, зарегистрировавшихся для участия в ICO, сообщает ForkLog . В то же время, уверяют представители стартапа, средства инвесторов, полученные Bitcoin Suisse, находятся в безопасности, а официальная KYC-процедура не была скомпрометирована.

В итоге инвесторы произвели 74 транзакции на счет злоумышленников на общую сумму $150 000.

Experty - блокчейн-платформа для предоставления знаний и консультаций посредством аудио- и видеозвонков с возможностью устанавливать тарифы и производить оплату через смарт-контракты,