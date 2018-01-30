Минфин считает, что завершить налоговый маневр нефтяной отрасли можно уже в следующем году в случае, если решение будет принято весной, и при согласии всех заинтересованных сторон. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.



«Мы считаем, это точка зрения Минфина, что это можно делать хоть со следующего года, если все согласны. Единственная необходимая предпосылка — это чтобы все успели подготовиться, — отметил он. — Можно это делать за один этап. Я не могу сказать, с какого года. Решение и параметры должны быть определены достаточно задолго, чтобы не было такого, что мы в ноябре примем закон, а с января отменятся экспортные пошлины».

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки НДПИ. Его цель — дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Трунин добавил, что министерство выступает за комплексную реформу налогообложения в нефтяной отрасли и за отказ от экспортных пошлин, так как их существование «дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки» и «там есть масса негативных эффектов».

По его словам, министерство поддерживает предложения по поддержке НПЗ, так как если отменить пошлины, то ряд уже заводов может оказаться на грани рентабельности. «Поэтому мы вынуждены будем вводить систему поддержки нефтепереработки. Естественно, если будем ее вводить, то она должна быть дифференцированной, то есть дать правильные стимулы», — добавил замминистра.