Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск социальной сети «ВКонтакте» к компании ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data), разработчику программного обеспечения для анализа большого объема данных, — ответчику запрещено использовать в своих целях данные пользователей самой массовой российской социальной сети. Во взыскании символической компенсации в 1 рубль истцу отказано.

Об этом говорится в сообщении фонда «Сколково», чьим резидентом является «Дабл». Информацию о решении суда подтвердил представитель соцсети «ВКонтакте», сообщает портал Банки.ру , ссылаясь на РБК.

Судебное разбирательство по поводу правомерности использования данных пользователей началось в январе 2017 года, когда соцсеть «ВКонтакте» подала иск к «Дабл». Претензии соцсети заключались в том, что разработчик бесконтрольно использовал сведения о ее пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию. Все эти данные компания «Дабл» использовала в коммерческих целях, например продавая ее банкам; те, в свою очередь, применяли ее при оценке кредитоспособности заемщиков. Среди «покупателей» этих данных было и Национальное бюро кредитных историй, оказавшееся соответчиком по иску.

При этом, как утверждал истец, ни сама соцсеть, ни ее пользователи разрешения на извлечение такой информации и ее коммерческое использование не давали. «ВКонтакте» требовала прекратить использование информации из профилей пользователей в коммерческих целях и взыскать символическую компенсацию в 1 рубль.

«ВКонтакте» также указывала, что вся информация о пользователях (в том числе указанная в профиле) агрегируется в обособленную автоматизированную базу данных, создание которой потребовало от компании как финансовых, так и временных затрат. Поэтому истец считал, что имеет исключительное право разрешать либо запрещать третьим лицам извлекать материалы и использовать их в любой форме из этой базы.

Компания «Дабл», в свою очередь, утверждала, что использовала программы собственной разработки для получения информации, размещенной в общедоступных источниках данных в Интернете.

В октябре 2017 года суд первой инстанции полностью отклонил все требования «ВКонтакте». «Это очень важное для всего российского Интернета решение. Суд поддержал курс на свободу обмена информацией», — цитировал тогда «Коммерсант» управляющего партнера Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антона Пушкова.

В решении суда первой инстанции отмечалось, что «ВКонтакте» не доказала, что ее затраты шли непосредственно на создание, работу по сбору или обработку материалов, составляющих базу данных. «ВКонтакте» не принимает участия в формировании содержания персональных страниц пользователей в соответствии с правилами пользования соцсетью. Также в правилах оговорено, что пользователи являются обладателями информации, размещаемой на персональных страницах, они имеют право самостоятельно определять условия доступа к своей персональной странице, уровень ее конфиденциальности.

Суд первой инстанции также счел, что программы «Дабл» неспособны обработать информацию, которая отнесена к закрытой и не является общедоступной.

В соцсети «ВКонтакте» решили, что суд не до конца разобрался в технической стороне вопроса, и подали апелляцию. В итоге апелляция признала законными требования социальной сети.