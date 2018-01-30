Список российских «олигархов» из незасекреченной части «кремлевского доклада» составлен на основе рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Об этом Buzzfeed заявил представитель Минфина США, передает РБК.



На вопрос о том, справедлива ли критика, что список был каким-либо образом основан на данных Forbes, чиновник Минфина ответил: «Да».

«Имена и оценка состояния олигархов в несекретной части доклада были отобраны по объективным критериям, полученным из общедоступных источников», — добавил он.

The Washington Post также пишет, что в ответе Минфина на запрос газеты также говорится, что незасекреченная часть доклада была «основана на данных из открытых источников, включая российские, такие как Kremlin.ru, Forbes и другие». В ведомстве также пояснили, что поскольку нет четкого определения слова «олигарх», то в ведомстве решили отталкиваться от оценки богатства в 1 млрд долларов и более.