30 января была завершена сделка по приобретению Совкомбанком 11% акций РосЕвроБанка у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Таким образом, общая доля Совкомбанка в РосЕвроБанке теперь составляет около 45%.



«Инвестиции в РосЕвроБанк дают стабильно высокий дивидендный доход и прирост стоимости. Высокие стандарты корпоративного управления, поддерживаемые основным акционером — компанией «РЕГ Холдинг», формируют для нас самые комфортные условия для того, чтобы оставаться миноритарным финансовым инвестором», — прокомментировал завершение сделки председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.