Хакеры, стоящие за выводом со счетов японской биржи Coincheck криптовалюты NEM на сумму в 58 млрд иен (около 534 млн долларов), предпринимают попытки продать ее. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента фонда NEM Джеффа Макдональда, передает ТАСС.



По его словам, фонду удалось отследить похищенную криптовалюту до аккаунта, местоположение которого на данный момент неизвестно. Вице-президент фонда отметил, что злоумышленники начали предпринимать попытки продать криптовалюту на шести биржах. «Мы связываемся с этими биржами», — заявил Макдональд. Он добавил, что не может подтвердить, какую сумму потратили хакеры.