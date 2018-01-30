Банк «ФК Открытие» направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об объединении трех пенсионных фондов, оказавшихся под его контролем, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«30 января 2018 года в ФАС России было подано ходатайство на получение согласия на проведение реорганизации АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», АО «НПФ Электроэнергетики» и АО «НПФ РГС» в форме присоединения АО «НПФ Электроэнергетики» и АО «НПФ РГС» к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». С момента начала юридических процедур процесс объединения фондов может занять порядка шести месяцев», — говорится в релизе.

Объединенный фонд возглавит генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко.

«В результате реорганизации пенсионный бизнес группы «ФК Открытие» объединит лучшие практики трех крупнейших игроков рынка — негосударственных пенсионных фондов «НПФ Электроэнергетики», НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «РГС» — и сэкономит издержки на их управлении. На рынке НПФ появится крупнейший и надежный фонд, совокупные активы которого превысят 590 миллиардов рублей, а количество клиентов — физических лиц составит порядка 8 миллионов человек», — прокомментировал председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Согласно данным агентства «РИА Рейтинг» , опубликованным в декабре, по итогам девяти месяцев 2017 года крупнейшим негосударственным пенсионным фондом в России был НПФ Сбербанка с объемом пенсионных накоплений 466,2 млрд рублей и общей стоимостью имущества 495,5 млрд.

«ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «РГС» и НПФ Электроэнергетики находились на четвертом, шестом и девятом местах соответственно по объему пенсионных накоплений, а по всему объему имущества последний был на одну позицию выше — на восьмом месте.