«Кремлевский список», подготовленный Минфином США, не повлияет на работу Минфина России, к этому докладу нужно относиться философски. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» глава российского министерства Антон Силуанов.

«Кремлевский список» — это список всех государственных деятелей, членов правительства, крупнейших бизнесменов. Это просто список всех людей, которые принимают политические, экономические (решения) или решения бизнеса в нашей стране. Надо относиться философски к этому списку. Я думаю, что мы дальше будем продолжать работать, как работали», — сказал он.

По словам Силуанова, ограничения сделали Россию только крепче. «Мы, наоборот, мобилизуемся для того, чтобы создать еще более комфортные условия работы нашему бизнесу. У нас целый ряд предложений в этом направлении будет реализовываться в текущем году», — отметил глава Минфина РФ.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, главы ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет 1 млрд долларов и более.

Всего в списке представлены имена 210 человек. Он поделен на несколько частей — администрация президента, Кабинет министров, политические лидеры и олигархи. Доклад также содержит секретное приложение с «дополнительной информацией». Фигуранты секретного списка, как отметил Минфин США, «могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее 1 млрд долларов».

Этот список не является санкционным, подчеркивают в Минфине США, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.