Дочерний банк Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG начнет предоставлять клиентам в Швейцарии сервис по торговле криптовалютой. Как рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов, вначале сервис будет предоставлять услуги юридическим лицам.

«Это очень рискованный рынок из-за сильной волатильности. Поэтому массовым этот продукт пока делать не будем», — сказал он.

Речь идет о полноценном трейдинге — Sberbank (Switzerland) AG будет совершать операции как за счет собственных средств, так и предоставлять доступ к площадкам, торгующим криптовалютами.

В Росиии по криптовалютам отсутствует регуляторная база, и до ее формирования аналогичные операции на территории Российской Федерации Сбербанк не планирует, добавил Шеметов.

