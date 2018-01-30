Сбербанк подтвердил переговоры о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк подтверждает, что приступил к обсуждениям с Emirates NBD возможности покупки доли Сбербанка в уставном капитале Denizbank. Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», — говорится в релизе.



В пресс-службе отметили, что финучреждение регулярно рассматривает потенциальные возможности на рынках, и о дальнейших шагах объявит только в случае существенных изменений.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Сбербанк обсуждает продажу Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD. По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая.

Сбербанк купил Denizbank за 2,8 млрд евро в 2012 году. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди кредитных организаций Турции. О намерении Сбербанка продать Denizbank известно с 2016 года.