«Сбербанк Лизинг» совместно со Сбербанком реализовал в январе 2018 года стандартную сделку по предоставлению АО «ПО РосДорСтрой» в лизинг дорожно-уборочной техники на сумму более 320 млн рублей. Поставщиком техники выступило ООО «Меркатор Холдинг». Это первая крупная сделка, реализованная полностью через систему электронного документооборота E-Leasing — от сбора документов до подписания договоров, подчеркивается в сообщении лизинговой компании.

«Сервис E-Leasing значительно упростил документооборот между клиентом и лизинговой компанией, способствовал сокращению сроков рассмотрения сделки и обеспечил условия для оперативного и эффективного взаимодействия сторон соглашения», — подчеркивается в релизе. Там отмечается, что в дальнейшем E-Leasing послужит основой для перехода «Сбербанк Лизинга» на электронный документооборот в рамках государственной программы «Информационное общество».

«Система E-Leasing оправдала ожидания и проявила себя как действительно эффективный инструмент упрощения лизинговых сделок, который открывает новые возможности для наших текущих и потенциальных клиентов, — комментирует член правления, заместитель генерального директора АО «Сбербанк Лизинг» Денис Яклаков. — E-Leasing повысит прозрачность сделок и позволит нашим клиентам получить максимум преимуществ от применения современных технологий».



E-Leasing — сервис юридически значимого электронного документооборота. Система позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота и подписывать договоры в режиме онлайн, вне зависимости от расстояния между контрагентами, вида деятельности и масштабов бизнеса. Внедрение системы электронного документооборота, помимо удаленного взаимодействия с клиентом, дает возможность контролировать сроки и полноту предоставления документов и значительно сократить время до подписания сделки. Сервис E-Leasing предоставляется клиентам и партнерам «Сбербанк Лизинга» бесплатно при наличии квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать документы для рассмотрения лизинговой сделки через E-Leasing, необходимо зарегистрироваться и войти в «Личный кабинет» на сайте.

