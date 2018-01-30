Онлайн-платформа VCV, позволяющая работодателям найти лучших кандидатов и провести с ними собеседование по видеосвязи, вошла в батч 500 Startups, который первым в мире участвует в групповом ICO.

Компания Securitize создала фонд 22X, который предлагает инвесторам токенизированные доли в 30 стартапах. В каждом из проектов инвесторы могут получить до 10%.

Фонд рассчитывает привлечь $35 млн и раздать по $1 млн каждому из стартапов. Оставшиеся средства компенсируют затраты на проведение ICO. Предварительная продажа токенов началась 26 января. В продаже токенов могут участвовать только профессиональные инвесторы. Инвесторы из Китая или Южной Кореи не смогут принять участие в проекте, отмечает Inc.Russia .

Все стартапы, участвующие в ICO, вошли в акселерационную программу 500 Startups летом 2017 года.