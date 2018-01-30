24 января директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Роман Лесохин принял участие в круглом столе для представителей ведущих банков Татарстана, посвященном развитию малого и среднего бизнеса. Организатором мероприятия выступила газета «Аргументы и факты».

Руководители корпоративных блоков татарстанских банков обсудили перспективы развития форм кредитования малого и среднего бизнеса, внедрение новых технологий в работе банков с предпринимателями, государственную поддержку этого бизнес-сегмента. По данным Центробанка РФ, размер портфеля МСБ составляет порядка 4 трлн рублей, и несмотря на волатильность от года к году эта цифра увеличивается.

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике России отстает в сравнении с другими странами, этот сегмент находится в стадии эволюционного развития. При этом МСБ продолжает испытывать дефицит в кредитовании и нуждается в притоке финансовых ресурсов, а не в размещении свободных денежных средств. Чтобы укрепить и диверсифицировать экономику, обеспечить социальную и финансовую стабильность государство стремится поддержать сегмент МСБ. Для этого запускаются различные федеральные и региональные программы господдержки, в которых банк активно участвует. Мы работаем с Корпорацией МСП по Программе «6,5%», позволяющей предоставлять льготные кредиты малому и среднему бизнесу, с региональными гарантийными организациями при предоставлении кредитов и недостаточности залога у предпринимателя, с Минсельхозом РФ по субсидированию процентных ставок по кредитам сельхозтоваропроизводителей. Мы также подали заявку в Минэкономразвития РФ на участие в новой программе субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ приоритетных для экономики страны направлений деятельности», – отметил Роман Лесохин.

Директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса «АК БАРС» Банка рассказал, что за 2017 год кредитный портфель МСБ в банке вырос более чем на 35%, а в 2018 году планируется еще больше увеличить темпы роста. «Мы уделяем этому направлению повышенное внимание – это один из фокусов развития корпоративного бизнеса для нашего банка. У нас порядка 30 тысяч активных клиентов с темпом роста портфеля выше рыночного», – подчеркнул он.

Роман Лесохин отметил, что один из новых трендов в развитии сегмента – активное участие субъектов МСБ в системе госзаказов. Этому способствовало введение на законодательном уровне квоты в размере от 10 до 20% по обязательному участию в закупках госкорпораций представителей малого и среднего бизнеса.

«В 2017 году мы начали активно заходить на этот рынок, создали в банке линейку кредитных, гарантийных продуктов и инновационную платформу для предоставления онлайн гарантий по госзаказу. Каждый месяц мы серьезно прирастаем по этому направлению», – проинформировал Роман Лесохин.