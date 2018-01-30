Японский ритейл-гигант по продаже электроники Yamada Denki заключил соглашение с криптовалютной биржей bitFlyer с целью внедрения сервиса по оплате покупок биткоинами в двух своих магазинах в Токио.

Компания установила лимит по использованию биткоинов для оплаты. Сумма не должна превышать 300 000 йен ($2760) с одного счета.

Также, крупнейшая южнокорейская платформа интернет-торговли WeMakePrice, более известная как Wemepu, планирует интегрировать в свою систему 12 криптовалют, включая биткоин, Ethereum и Litecoin, посредством сотрудничества с крупнейшей криптовалютной биржей страны Bithumb, сообщает Coinfox .

Платить можно будет, используя уже существующее приложение для оплаты покупок на платформе.