Майнинговая компания Bitfury представила набор инструментов Crystal, предназначенный для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне биткоина.

По словам CEO Bitfury Group Валерия Вавилова, эта индустрия нуждается в очень простых и удобных инструментах, которые позволили бы отслеживать биткоин-транзакции и проверять, является ли адрес, с которого вы получаете деньги, зеленым или черным.

Сервис Crystal позволит сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты. Устанавливая взаимосвязь между предполагаемыми злоумышленниками, Crystal сможет определять вероятность причастности отдельных адресов к незаконной деятельности.

Корпоративная версия продукта Crystal Pro будет встраиваться в собственные сети компаний и не только позволит им следить за активностью в блокчейне, но и предоставит дополнительную безопасность для их криптовалютных транзакций., сообщает ForkLog .

Также, другие инструменты помогут автономно следить за биткоин-адресами, составлять и распространять отчеты по заданным критериям и даже устанавливать происхождение и назначение транзакций.