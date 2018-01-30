Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку «Хлынов» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении RAEX , рейтинг кредитоспособности КБ «Хлынов» обусловлен удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля, качества управления и качества активов, умеренно высоким уровнем достаточности капитала и способности банка к его генерации, а также адекватными оценками по ликвидности.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при достаточно сильных позициях в основном регионе присутствия (Кировская область). К основным рискам бизнес-профиля агентство относит значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе, что ограничивает возможности банка по росту и может оказать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как приемлемая, прозрачность структуры собственности — как адекватная. Ключевыми бенефициарами банка являются члены семьи Березиных (совокупно контролируют более 50% акций), напоминают в RAEX.

Умеренно высокий уровень достаточности капитала и способность банка к его генерации обусловлены органическим ростом собственных средств и постепенным увеличением в течение 2017 года запаса по нормативам достаточности собственного капитала (на 1 января прошлого года Н1.0 составлял 13,9%, значение Н1.2 равнялось 11,7%; на 1 декабря показатели достигали 16,1% и 13,1% соответственно). Наблюдаемый тренд обусловлен традиционно высокой прибыльностью операций банка (ROA — 2,3%, ROE — 17,1% по прибыли после налогообложения за годовой период с 1 октября 2016-го в соответствии с РСБУ), притом что распределения части чистой прибыли на выплату дивидендов в 2015—2016 годах не происходило. Также для банка характерны стабильно высокое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности и адекватные значения показателя чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет (в диапазоне 6—7%).

Качество и диверсификация активов оцениваются на удовлетворительном уровне. Более 50% кредитного портфеля банка приходится на ссуды корпоративным клиентам, субъектам малого бизнеса и муниципальным образованиям, около 30% составляют розничные кредиты, и меньшая часть приходится на межбанковские кредиты. Уровень покрытия обеспечением кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям оценивается как адекватный (на 1 декабря 2017-го около 17% корпоративных кредитов не обеспечены залогом), но агентство отмечает низкую обеспеченность розничного кредитного портфеля (более 70% не имеет обеспечения). Вместе с тем отмечается повышенная доля просроченных ссуд по кредитному портфелю, а также высокая доля ссуд III—V категорий качества (6,8% и 31,4% соответственно на начало декабря), при этом агентство констатирует умеренную концентрацию активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и высокое качество контрагентов на рынке МБК.

Объясняя адекватную оценку ликвидной позиции кредитной организации, RAEX указывает, что ее ресурсная база характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации. При этом концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как низкая. Запас ликвидности оценивается как приемлемый. При этом отмечается поддержание умеренно низкого уровня норматива мгновенной ликвидности на протяжении 2017 года, что обусловлено размещением свободной ликвидности в активы срочностью от двух дней (в том числе в депозиты Банка России). Также отмечается наличие у банка необремененного портфеля ценных бумаг высокого качества, значительная часть которого потенциально может быть заложена для привлечения дополнительной ликвидности.



Уровень корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры банка оценивается как удовлетворительный. Действующая стратегия развития на 2016—2018 годы направлена на удержание позиций преимущественно в регионе присутствия при сохранении достаточности капитала и прибыльности, сопоставимых с нынешними показателями. В числе прочего отмечается, что IT-инфраструктура банка характеризуются отдельными недостатками (невысокий уровень развития ДБО, платежных технологий и автоматизации бизнес-процессов, а также зависимость от аутсорсинга при поддержке IT-систем), которые отчасти ограничивают эффективность некоторых бизнес-процессов.

