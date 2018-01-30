Президент России Владимир Путин назвал недружественным шагом появление подготовленного Минфином США перечня.

В ходе встречи Путина с доверенными лицами один из участников встречи спросил президента про «кремлевский список». Автор вопроса отметил отсутствие в нем самого Путина: «Только вас нет, видимо». Путин в ответ пошутил, что ему «обидно» не попасть в список, сообщает корреспондент РБК .

При этом глава государства рассказал, что не видел ни списка, ни документов, но коллеги проинформировали его о содержании. «За каждым из людей (попавших в список. — Прим.ред.) и структур стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас занесли в какой-то список», — подчеркнул он.

Ранее Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в «кремлевский список» , в частности, вошли президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.