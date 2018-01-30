Власти РФ смогут использовать средства, накопленные в резервах, для развития инфраструктуры, в том числе для экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта встреча пройдет вне президентского рабочего времени.

Путин в ходе встречи с доверенными лицами отметил, что бюджет РФ был посчитан консервативно с учетом цены на нефть чуть более 40 долларов за баррель, при этом сейчас она достигла 70 долларов. «Куда мы их складываем? В резервы. Это еще одна дополнительная «подушка безопасности». И это дает нам возможности при необходимости использовать, кстати говоря, эти средства, накопленные в резервах, для развития, в том числе для развития инфраструктуры, так необходимой, в том числе и для экспорта», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, «нужно кардинальным образом расширить возможность Транссибирской магистрали железнодорожной или БАМа».

«Вот мы должны туда вложить деньги. Откуда мы их берем? Уже вкладываем их туда откуда? Из резервов. Из Фонда национального благосостояния», — заявил он.

«То, что мы будем работать над поддержкой экспортно ориентированных предприятий и отраслей — это точно, будем это делать», — сказал Путин.