По словам президента РФ Владимира Путина, властям необходимо подумать над дальнейшим укреплением макроэкономических показателей российской экономики.
Макроэкономическую стабильность в РФ надо продолжать укреплять, когда россияне к ней привыкнут, ЦБ РФ сможет снижать свою ставку, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином Дворе.
«Мы должны подумать над дальнейшим укреплением макроэкономических показателей российской экономики. Вот мы добились снижения инфляции до 2,5%, вообще никогда такого не было, нужно, чтобы люди к этому привыкли, в том числе участники экономической деятельности», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Он отметил, что это будет говорить о стабильности ситуации.
«Нужно, чтобы привыкли, что эта ситуация стабильна. И тогда постепенно и Банк России будет ставочку снижать, постепенно будут создаваться условия для того, чтобы участники экономической деятельности планировали свою работу на годы вперед. Это даст и бюджету собирать необходимые ресурсы», — добавил он.
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