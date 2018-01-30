Он отпущен из-под домашнего ареста.
В Татарстане прекращено уголовное преследование бывшего первого зампредседателя Татфондбанка Рамиля Насырова.
Как сообщает TatCenter, ссылаясь на источник ИА «Интерфакс-Поволжье», уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием Насырова.
Прокуратура Татарстана намерена изучить решение о прекращении уголовного дела. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
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