В Татарстане прекращено уголовное преследование бывшего первого зампредседателя Татфондбанка Рамиля Насырова.

Как сообщает TatCenter , ссылаясь на источник ИА «Интерфакс-Поволжье», уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием Насырова.

Прокуратура Татарстана намерена изучить решение о прекращении уголовного дела. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством», — подчеркнули в надзорном ведомстве.