Крупные госкомпании закупили у малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 году товаров и услуг на сумму более 2 трлн рублей. Таким образом, объем закупок увеличился на 500 млрд.

Как сообщил глава корпорации развития МСП Александр Браверман, тенденция может сохраниться в этом году, и объем закупок крупнейшими компаниями у малых и средних достигнет 3 трлн рублей. Но для этого нужно отказаться от торгов в бумажном виде. Они ограничивают участие в тендерах представителей МСП.

Малый и средний бизнес сам стал чаще участвовать в торгах. Он видит, что они проходят честно и есть реальный шанс выиграть, замечает Браверман.

Как пишут «Известия» , по предварительным данным, средняя доля прямых закупок госкомпаний у МСП составила порядка 30%, добавил глава корпорации. Это в три раза больше установленной на 2017 год минимальной квоты в 10%.

По закону у МСП должны осуществлять закупки 420 госкомпаний с оборотом свыше 500 млн рублей в год каждая. Лидерами по госзакупкам в 2017 году стали РЖД, «Роснефть», «Ростелеком», «РЖДстрой» и Сбербанк. Только эти заказчики купили у МСП товары, работы и услуги на 574,3 млрд рублей. В «Ростелекоме» и Сбербанке подтвердили рост закупок у малого и среднего бизнеса.

С 1 июля заказчики наделяются правом проводить все тендеры в электронном виде. С 1 января 2019 года это станет обязательным. Тогда количество МСП, желающих участвовать в торгах, действительно может вырасти еще больше, потому что сейчас многих ограничивает именно бумажная волокита.