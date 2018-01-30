Темпы роста просроченной задолженности почти по всем видам розничных кредитов (кроме кредитных карт) существенно снизились в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

По информации НБКИ , лидерами по сокращению просрочки стали потребительские кредиты и ипотека. Так, по кредитам на покупку потребительских товаров доля задолженности, просроченной более чем на 30 дней, к общему объему действующих кредитов в декабре 2017 года составила 20,6%, в то время как в декабре 2016-го равнялась 21,5%. На 0,8 процентного пункта сократилась просрочка по ипотеке, в декабре 2017 года она составила 3,1%. Просрочка по автокредитам снизилась на 0,2 п. п. до 9,5%. При этом просрочка свыше 30 дней по кредитным картам за этот период выросла на 1 п. п. до 19,8%.

В 2017 году самая серьезная динамика уменьшения просроченной задолженности к общему объему действующих потребкредитов (среди 30 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) отмечена в Омской области (минус 4,9 п. п.), а также в Самарской области (минус 3,5 п. п.) и Ставропольском крае (минус 3,4 п. п.), а рост данного показателя — в Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 2,1 п. п.), Иркутской и Кемеровской областях (плюс 1,5 и 1,2 п. п. соответственно). В Москве за прошедший год данный показатель вырос на 0,2 п. п., а в Санкт-Петербурге остался неизменным.

В сегменте ипотеки лидерами снижения доли задолженности, просроченной более чем на 30 дней, стали Пермский край (минус 1,6 п. п.), Москва (минус 1 п. п.), Московская область (минус 0,9 п. п.), а также Кемеровская и Ленинградская области (минус 0,7 п. п.). В Ханты-Мансийском АО и Кировской области за прошедший год уровень просрочки не изменился. В Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 0,6 п. п.

Доля просрочки по кредитным картам сильнее всего снизилась в Бурятии (минус 2,1 п. п.), Красноярском крае (минус 1,5 п. п.) и Ханты-Мансийском АО (минус 1,4 п. п.), а больше всего выросла в Алтайском и Ставропольском краях (плюс 4,2 и 3,6 п. п. соответственно), а также в Омской и Кемеровской областях (плюс 3,5 п. п.). В Москве и Петербурге данный показатель вырос на 1 и 0,7 п. п. соответственно.

В сегменте автокредитования самую серьезную динамику сокращения доли просрочки продемонстрировали Пермский край (минус 1,7 п. п.), Архангельская область (минус 1,2 п. п.), а также Башкирия и Удмуртия (минус 1 п. п.), а самый большой рост — Тюменская область и Краснодарский край (плюс 0,9 п. п.), а также Владимирская область (плюс 0,6 п. п.). В Москве данный показатель вырос на 0,1 п. п., а в Санкт-Петербурге снизился на 0,6 п. п.



По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, «пик роста просроченной задолженности был пройден в 2015—2016 годах, и в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация». Объемы «плохих» долгов все еще остаются довольно значительными, но темпы их роста существенно ниже, чем в предыдущие годы, констатирует он.