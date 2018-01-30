Российская экономика стала достаточно устойчивой, чтобы выдержать новые западные санкции, а суверенный рейтинг страны может быть повышен к концу 2018 года, сказала старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Кристин Линдоу в интервью Reuters .

Российская экономика, пострадавшая из-за экономических и финансовых западных санкций, введенных в 2014 году, начала восстанавливаться в 2017 году после резкого спада при поддержке подъема цен на нефть и структурных реформ, осуществленных правительством.

«Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы — в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», — сказала Линдоу в понедельник, до того как США опубликовали список российских высокопоставленных чиновников и крупнейших бизнесменов, близких к Кремлю.

На прошлой неделе Moody's сообщило, что изменило прогноз суверенных рейтингов России на «позитивный» со «стабильного».

Во вторник Министерство финансов США обнародовало список из 210 имен, из которых 114 чиновников и 96 бизнесменов, состояние которых оценивается более чем в 1 млрд долларов. Включение в список не означает автоматического введения санкций в отношении его фигурантов, однако повышает шансы на это и может отпугнуть западные компании и банки от ведения бизнеса с ними.

Moody's повысило прогноз рейтингов РФ меньше чем за два месяца до мартовских президентских выборов.

«Мы пытались дать сигнал... что мы думаем, что экономика устойчива к новым санкциям. И мы также не посчитали необходимым ждать с присвоением позитивного прогноза до президентских выборов», — сказала Линдоу.