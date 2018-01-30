МКБ с 1 февраля начинает встречи с инвесторами в Европе и США для размещения пятилетних евробондов, сообщил источник на финансовом рынке.
Московский Кредитный Банк (МКБ) намерен разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
«МКБ с 1 февраля начинает встречи с инвесторами в Европе и США для размещения пятилетних евробондов», — сказал он.
Организаторами мероприятия выступают Credit Suisse, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sova Capital, «Регион» и Unicredit Bank.
Оценить:
Нет комментариев