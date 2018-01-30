Это связано с недавним взломом биржи Coincheck и кражей монет на $530 млн.
Министр финансов Японии Таро Асо заявил о необходимости проверки криптовалютных бирж, а также укрепления их систем управления. Он занимает также пост министра по финансовым сервисам Японии и является заместителем премьер-министра.
По словам Таро Асо, Агентство по финансовым сервисам (FSA) должно тщательно проверить криптовалютные торговые площадки, чтобы защитить их клиентов, сообщает Reuters.
«Мы должны удерживать баланс между поддержкой инноваций и защитой пользователей», − пояснил он.
Также, Асо выразил определенную осторожность по вопросу чрезмерного регулирования криптовалют.
Оценить:
Нет комментариев