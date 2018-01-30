Министр финансов Японии Таро Асо заявил о необходимости проверки криптовалютных бирж, а также укрепления их систем управления. Он занимает также пост министра по финансовым сервисам Японии и является заместителем премьер-министра.

По словам Таро Асо, Агентство по финансовым сервисам (FSA) должно тщательно проверить криптовалютные торговые площадки, чтобы защитить их клиентов, сообщает Reuters .

«Мы должны удерживать баланс между поддержкой инноваций и защитой пользователей», − пояснил он.

Также, Асо выразил определенную осторожность по вопросу чрезмерного регулирования криптовалют.