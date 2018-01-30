Власти РФ адекватно ответят на возможные дальнейшие санкционные действия США в отношении России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

«Если говорить об иных последствиях, то, безусловно, все власти в нашей стране — я имею в виду исполнительную власть, законодательную и, конечно, президента — будут отслеживать другие формы реализации этого закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция. Какая? Она будет адекватна тому, что будет происходить», — сказал Медведев.

При этом значение «кремлевского списка» США для России премьер-министр РФ назвал нулевым. «Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка — зеро. Оно стремится к нулю, ведь если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет», — заключил Медведев.