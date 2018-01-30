Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутку назвал непопадание в «кремлевский список» США поводом уволиться для члена правительства.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают, по сути, всю российскую экономику», — отметил премьер по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

Медведев также сообщил, что власти РФ адекватно ответят на возможные дальнейшие санкционные действия США в отношении России .