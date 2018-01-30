Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин призвал спокойно относиться к «кремлевскому докладу».

«Так называемый «кремлевский список» — формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Так называемый кремлевский список – формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы.

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 30 января 2018 г.

Ранее Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержатся 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. В список, в частности, вошли президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф. При этом в Минфине США уточнили, что это не санкционный список, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними ничем не грозят американцам, если только ограничения не были введены в отношении того или иного лица ранее.