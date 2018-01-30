Управляющий директор крупнейшей инвестиционной компании BlackRock Изабель Матеос Уай Лаго сообщила, что они «пристально следят» за криптовалютами, как за «интересной разработкой».

«Тот факт, что интерес сохранился, несмотря на повторяющиеся хакерские проникновения, несмотря на регуляторов, которые проснулись и пытаются угнаться за этой новой разработкой, постепенно искореняя все незаконное использование, означает — в этом действительно что-то есть», — подчеркнула Матеос Уай Лаго.

По ее словам, криптовалюта и сейчас не является инвестиционным активом для BlackRock. Но ее прогресс активно отслеживается, поскольку она «явно очень быстро развивается».

Как напоминает Anycoin , ранее глава BlackRock Ларри Финк заявлял, что по росту биткоина и других криптовалют можно судить о масштабах отмывания денег по всему миру. Ранее директор по глобальному развитию главного инвестиционного управления Deutsche Bank Маркус Мюллер пояснял, что сейчас криптовалюты — актив для спекулятивных инвесторов, но через 5-10 лет они могут стать признанными активами.