Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, сообщает ТАСС .



Так, в «кремлевский список» , в частности, вошли президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также в список включены руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, министр энергетики Александр Новак, советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев, министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, уточняет РБК .

Среди фигурантов «списка олигархов» предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

При этом в Минфине США уточнили, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничения не были введены в отношении того или иного лица ранее.

Как пояснил «Ведомостям» партнер Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин, санкции попавшим под радары не грозят: мгновенно в отношении людей из списка они введены не будут. Но к людям из него, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, предупреждает партнер Nektorov Saveliev & Partners Илья Рачков. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как «токсичных», считает он. Возможно, после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него санкции, говорит Карташкин. Добиться же исключения из списка будет сложно или почти невозможно, добавляет Рачков.

Также в пятницу Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.

