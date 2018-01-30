При этом в Минфине США уточнили, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят.
Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, сообщает ТАСС.
Так, в «кремлевский список», в частности, вошли президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также в список включены руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, министр энергетики Александр Новак, советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев, министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, уточняет РБК.
Среди фигурантов «списка олигархов» предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.
При этом в Минфине США уточнили, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничения не были введены в отношении того или иного лица ранее.
Как пояснил «Ведомостям» партнер Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин, санкции попавшим под радары не грозят: мгновенно в отношении людей из списка они введены не будут. Но к людям из него, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, предупреждает партнер Nektorov Saveliev & Partners Илья Рачков. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как «токсичных», считает он. Возможно, после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него санкции, говорит Карташкин. Добиться же исключения из списка будет сложно или почти невозможно, добавляет Рачков.
Также в пятницу Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.
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