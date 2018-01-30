Сотрудники полиции в Иркутской области задержали двоих подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 2 млн рублей.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали группу молодых людей, подозреваемых в ограблении так называемой фермы по добыче биткойнов. В отдел полиции были доставлены двое жителей города Усолья-Сибирского в возрасте 25 и 27 лет», - цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков. Как рассказал один из задержанных, украденную цифровую технику они хотели реализовать.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».