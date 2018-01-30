Российский рынок снизится вследствие понижения азиатских фондовых индексов на 1,4% из-за увеличения доходности гособлигаций Японии и США, что отражает неуверенность инвесторов в дальнейшем росте мировых фондовых индексов. Вероятно, период отчетности компаний за IV квартал 2017 года подходит к концу, и новых драйверов для роста инвесторы не видят.

Российский рубль ослабнет благодаря снижению цены на нефть до $68,9 за баррель из-за малого укрепления доллара к мировым валютам. Однако российский рынок будет оценивать влияние на рынок доклада Госдепа США о ВПК РФ и публикацию списка российских чиновников и предпринимателей. Минфин США распространил список из 114 человек, занимающих высокие посты во власти России – администрация президента РФ, кабинет министров, ряд политических лидеров, а также список из 96 крупных российских предпринимателей, которые по мнению ведомства, имеют тесные связи с российской властью.

Перечисленные персоны вряд ли столкнутся с заморозкой активов в банках США, но банки вполне могут направить таким клиентам уведомление об ограничении операций по счету или даже предложат закрыть счет, чтобы обезопасить свой бизнес. Кроме того, ранее Госдеп США сообщил, что новых санкций против ВПК России на данный момент не планируется, но против иностранных партнеров и компаний, которые покупают российскую военную продукцию могут быть введены санкции. На этом фоне российский рынок может скорректироваться вниз, тем самым отыгрывая легкий негатив в прессе относительно РФ. Однако американская власть с каждым разом более четко очерчивает круг лиц против которых могут последовать санкции. Интересно отметить, что в списке есть даже премьер-министр РФ, но президент РФ в списке отсутствует. Это подтверждает нашу точку зрения, что текущий ход событий связан с выборами президента РФ в марте текущего года и желанием США надавить на российский бизнес с целью дестабилизации политической ситуации перед выборами.