Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что речь о новых санкциях в отношении России идет в «засекреченной части» опубликованного «кремлевского доклада».



Как сообщила в своем Twitter корреспондент телеканала MSNBC, в ходе встречи с членами банковского комитета сената Мнучину сенатор Роберт Менендес задал вопрос по поводу отсутствия санкций в «кремлевском докладе». На это Мнучин ответил: «Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада».

Глава Минфина добавил, что изначально не было замысла сообщать о санкциях именно в день публикации доклада. «Целью документа был очень тщательный анализ», — цитирует министра Bloomberg.