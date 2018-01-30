ФорБ анк запустил новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — мобильный эквайринг, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Преимущества мобильного эквайринга: подключение всего по трем документам — ИНН, ОГРН и паспорт руководителя; подключение всего за три дня без посещения офиса банка, очередей и бюрократии, достаточно заполнить анкету», — говорится в релизе.

Ежемесячная плата отсутствует — оплата только за операции, добавили в банке.



Мобильный эквайринг — способ принимать к оплате банковские карты, а также Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

