Банк «ФК Открытие» передаст «плохие» активы в специальную структуру, но ее формат еще не определен. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций банка «ФК Открытие» Анна Кантер.



«Формат этого подразделения еще не определен, принято решение о создании подразделения «плохих» активов. Это касается группы банков, которые входят в периметр «Открытия», — сказала Кантер.

Ранее глава банка Михаил Задорнов заявлял, что "ФК Открытие" может создать отдельную структуру для проблемных и непрофильных активов.