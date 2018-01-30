Евросоюз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Об этом заявил во вторник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

«Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций», — сказал он, комментируя распространенный Минфином США «кремлевский список».

Американское финансовое ведомство представило конгрессу «кремлевский доклад», состоящий из 210 имен (114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов).