Публикация в США доклада, который содержит имена российских чиновников, олигархов и руководителей госкомпаний, не означает, что фигурирующие в нем персоны будут немедленно подвергнуты санкциям. Но если это произойдет, то взаимодействие между элитами России и США будет парализовано. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные порталом Банки.ру.



В ближайшее время никаких проблем в правовом поле включение в «кремлевский доклад» для высокопоставленных чиновников и представителей бизнес-сообщества не несет, считает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. «Несмотря на то, что доклад, подготовленный в рамках реализации подписанного Трампом акта Сountering America's Adversaries Through Sanctions еще в августе прошлого года, принято называть предварительным санкционным списком, по сути это не совсем так. Ограничения на передвижение, инвестиции, открытие счетов и совершение трансакций с участием резидентов США наступают по факту включения лица в санкционный лист SDN, в то же время среди фигурантов «кремлевского доклада» есть как лица, уже находящиеся под санкциями, так и лица, которые в санкционные списки OFAC никогда не включит», — сказал Куликов.

Опубликованный США список не предполагает автоматического действия санкций против попавших в него лиц, но такие санкции со временем могут быть применены, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Скорее всего, речь будет идти об ограничении въезда в США и мерах материального характера — аресте счетов, недвижимости и так далее. Что касается компаний, то вполне вероятно, что, помимо тех, которые попали в список самостоятельно, санкции могут коснуться и тех (компаний. — Прим. ред.), которыми владеют физические лица из этого списка. Причем список сформирован по фактическим признакам, поэтому санкции могут быть направлены и против организаций, конечными бенефициарами которых являются лица из списка, — для этого не нужно будет каких-то официальных подтверждений», — рассуждает эксперт.

Никита Куликов также предполагает, что факт упоминания в докладе действительно может привести к возникновению ограничений, хотя и не формализованных и не находящихся в правовом поле. «Фактически упоминание значит, что лицо хотя и не находится под санкциями, но вполне может под них попасть в любой момент. В теории это может привести к тому, что контрагенты, бизнес-партнеры, банки и финансовые организации будут предельно осторожно относиться к этим лицам, оценивая высокие санкционные риски. Впрочем, это лишь теория. По факту же расширением санкционных списков занимается OFAC, а подготовленный и представленный доклад лишь будет принят комитетом к сведению, то есть далеко не факт, что итоговый санкционный список не пополнится за счет лиц, в докладе не упомянутых, и будет расширен столь существенно (а всего в докладе фигурирует более двух сотен представителей бизнеса и чиновников). Опять же стоит понимать, что включение всех фигурантов доклада по факту парализует не только всякое экономическое, но и дипломатическое взаимодействие между финансовой и политической элитой двух стран», — резюмировал эксперт.

Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». В документе содержатся 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в «кремлевский список» , в частности, вошли президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также в список включены руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, министр энергетики Александр Новак, советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев, министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, уточняет РБК .

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

