Два бывших сотрудника Ripple собирают средства для нового криптовалютного хедж-фонда.

Как сообщает Coindesk , в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) поступило две заявки от 25 января и 26 согласно которым, учредители Тим Льюков и Эли Ланг начали сбор средств для Fractal Investments, компании которая инвестирует в криптовалютные активы.

Ланг ранее был креативным директором в Ripple, Льюков в Ripple в последнее время занимал должность менеджера по интеграции.

В заявках подробно описываются две организации: Fractal: Virtual Currency Investment Fund I LP и Fractal: Private Investment Fund LP, которые зарегистрированы в штате Делавэр. Ни в одной из поданных заявок не указывается сколько денег планируется собрать для каждой организации. Но обе организации будут инвестировать в растущую систему цифровых активов.