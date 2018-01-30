Новый интернет-ресурс Cryptomiso ранжирует более 600 криптовалют по активности их разработчиков на GitHub. В частности, по частоте обновления базы кода.

Активность на GitHub показывает, что кодовая база поддерживается, однако не отражает качество и глубину этих обновлений. Предполагается, что активность на GitHub – это хороший индикатор тех проектов, которые работают над улучшением и развитием своих продуктов, сообщает Anycoin .

Топ-10 криптовалют по версии Cryptomiso выглядит так:

Cardano (ADA) Lisk (LSK) Waves (WAVES) 0x (ZRX) EOS (EOS) GlobalToken (GLT) Bitcoin (BTC) United Bitcoin (UBTC) Augur (REP) Vertcoin (VTC)

Что касается 10 самых крупных криптовалют на CoinMarketCap, то в рейтинге Cryptomiso они занимают следующие позиции: