Новый интернет-ресурс Cryptomiso ранжирует более 600 криптовалют по активности их разработчиков на GitHub. В частности, по частоте обновления базы кода.

Активность на GitHub показывает, что кодовая база поддерживается, однако не отражает качество и глубину этих обновлений. Предполагается, что активность на GitHub – это хороший индикатор тех проектов, которые работают над улучшением и развитием своих продуктов, сообщает Anycoin.

Топ-10 криптовалют по версии Cryptomiso выглядит так:

  1. Cardano (ADA)
  2. Lisk (LSK)
  3. Waves (WAVES)
  4. 0x (ZRX)
  5. EOS (EOS)
  6. GlobalToken (GLT)
  7. Bitcoin (BTC)
  8. United Bitcoin (UBTC)
  9. Augur (REP)
  10. Vertcoin (VTC)

 

Что касается 10 самых крупных криптовалют на CoinMarketCap, то в рейтинге Cryptomiso они занимают следующие позиции:

  1. Bitcoin (7-е место)
  2. Ethereum (41-е)
  3. Ripple (104-е)
  4. Bitcoin Cash (94-е)
  5. Cardano (1-е)
  6. NEO(162-е)
  7. Stellar (71-е)
  8. Litecoin (27-е)
  9. EOS (5-е)
  10. NEM (238-е)

 

 