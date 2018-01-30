ТОП-5 криптовалют в рейтинге Cryptomiso представляют собой новые проекты, требующие большого объема работы.
Новый интернет-ресурс Cryptomiso ранжирует более 600 криптовалют по активности их разработчиков на GitHub. В частности, по частоте обновления базы кода.
Активность на GitHub показывает, что кодовая база поддерживается, однако не отражает качество и глубину этих обновлений. Предполагается, что активность на GitHub – это хороший индикатор тех проектов, которые работают над улучшением и развитием своих продуктов, сообщает Anycoin.
Топ-10 криптовалют по версии Cryptomiso выглядит так:
- Cardano (ADA)
- Lisk (LSK)
- Waves (WAVES)
- 0x (ZRX)
- EOS (EOS)
- GlobalToken (GLT)
- Bitcoin (BTC)
- United Bitcoin (UBTC)
- Augur (REP)
- Vertcoin (VTC)
Что касается 10 самых крупных криптовалют на CoinMarketCap, то в рейтинге Cryptomiso они занимают следующие позиции:
- Bitcoin (7-е место)
- Ethereum (41-е)
- Ripple (104-е)
- Bitcoin Cash (94-е)
- Cardano (1-е)
- NEO(162-е)
- Stellar (71-е)
- Litecoin (27-е)
- EOS (5-е)
- NEM (238-е)
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