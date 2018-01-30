Сайт мониторинга курсов цифровых валют CoinMarketCap решил вернуть отслеживание южнокорейских цен без официального предупреждения или объяснения.

Как выключение, так включение CoinMarketCap южнокорейских цен — решение спорное, тем более, сервис не предоставляет пользователям возможность сделать это самостоятельно, сообщает Altcoin .

С повторным появлением южнокорейских бирж на сайте увеличилась и общая рыночная капитализация криптовалют — почти на $50 млрд.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в начале января CoinMarketCap исключил цены южнокорейских бирж из своих усредненных данных, так как курсы в Южной Корее всегда выше. Позже CoinMarketCap заявил, что пытался оградить пользователей от путаницы. В результате, Ripple на CoinMarketCap быстро потеснил своего соперника, Ethereum, занял его место и держался на второй строчке после биткоина несколько дней.