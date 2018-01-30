Число забалансовых вкладчиков банка «Канский» (Красноярский край), чья лицензия была отозвана 13 декабря 2017 года, составляет 800 человек. Такая оценка приводится в сегодняшнем сообщении Агентства по страхованию вкладов. Напомним, что ранее сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.

АСВ напоминает, что с 26 декабря осуществляет расчеты с вкладчиками «Канского» через Сбербанк . За это время страховое возмещение в размере 1,63 млрд рублей получили 3,2 тыс. вкладчиков, что составило 90,1% ответственности агентства по данному страховому случаю.

В то же время в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками временной администрацией, в состав которой включены служащие АСВ, выявлены факты несанкционированного списания денежных средств (полностью или частично) со счетов (вкладов) физических лиц, а также операции по приему денежных средств без зачисления на счета (вклады) всей суммы внесения или ее части, отмечается в отчете агентства. Обнаружены приходные и расходные кассовые документы, не имеющие подписи вкладчика, выявлены другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами.

Кроме того, руководством банка в нарушение требований законодательства не переданы временной администрации в полном объеме первичные банковские документы и электронная база данных по операциям банка.

«Временной администрацией 5 января 2018 года на компьютере одного из работников банка обнаружен файл с электронной таблицей, содержащий несистематизированную информацию примерно о 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета. В учетной системе (балансе) банка сведения об этих операциях отсутствуют», — сообщает АСВ.

Агентство указывает, что вместе с документами вкладчиков и документами, обнаруженными в банке, данная таблица, с учетом объяснений работников банка относительно происхождения содержащихся в ней сведений и причин их отсутствия в балансе, будет использоваться при рассмотрении поступивших от вкладчиков заявлений о несогласии с размером страхового возмещения. В случае необходимости агентством будут проведены специальные исследования, экспертизы документов, опросы вкладчиков.

«В настоящее время назначенная Банком России временная администрация и агентство осуществляют меры по восстановлению в бухгалтерском учете банка информации о реальных обязательствах банка перед вкладчиками, итогом которой будет внесение соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками. Агентство предполагает в максимально короткие сроки реализовать во внесудебном порядке мероприятия по восстановлению в учете основной суммы вкладов, после чего приступить к восстановлению прав на проценты по вкладам. При этом вкладчикам, которые будут получать страховое возмещение по основной сумме вклада, направлять в агентство дополнительные заявления и документы для получения возмещения по процентам не требуется», — отмечается в релизе.

О возможности получения страхового возмещения как по основной сумме вклада, так и по процентам вкладчики будут оповещены путем СМС-уведомлений. Если для установления размера обязательств банка будет недостаточно документов, ранее приложенных вкладчиком к заявлению о несогласии, АСВ направит вкладчику соответствующее сообщение.

«Агентство с пониманием относится к ситуации, в которой оказались вкладчики в результате противоправных действий бывшего руководства и собственников банка, и приложит все усилия к минимизации негативных последствий и восстановлению в реестре информации о вкладчиках», — подчеркивают в АСВ и уточняют, что основную часть этой работы планируется завершить в течение двух месяцев.



Согласно балансу банка «Канский», его обязательства перед физлицами составляют 1,929 млрд рублей. Ранее АСВ сообщало, что в соответствии с реестром обязательств КБ «Канский» за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 7,1 тыс. вкладчиков.