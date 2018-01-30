Временная администрация по управлению МФБанком выявила факты использования бывшим руководством банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, вопреки законным интересам кредиторов и вкладчиков, в том числе путем использования денежных средств клиентов без их ведома.



Как отметили в пресс-службе ЦБ, согласно уточненным данным, стоимость активов МФБанка не превышала 0,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,8 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,9 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в балансе финучреждения составила 1,9 млрд рублей. Ранее «дыра» в балансе МФБанка оценивалась в 1,76 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 25 декабря 2017 года принял решение о признании МФБанка банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством МФБанка, Банк России направил в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

МФБанк лишился лицензии 4 октября 2017 года.

