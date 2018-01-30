Нехватка активов московского банка «Солидарность» для исполнения его обязательств перед кредиторами оценивается в 7,15 млрд рублей, банка «Канский» — в 319 млн. Такие данные опубликовал во вторник Банк России.

Лицензия у столичного банка «Солидарность» была отозвана 15 декабря 2017 года. По оценке временной администрации , активы банка на эту дату составляли порядка 2,982 млрд рублей при показателе из бухгалтерского баланса банка около 11,691 млрд. В частности, чистая ссудная задолженность, как подсчитала временная администрация, составляет лишь около 98 млн рублей против 8,5 млрд из банковской отчетности. В числе прочего пересмотрен в меньшую сторону размер чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Обязательства банка, по данным временной администрации, составляют 10,132 млрд рублей. Цифра оказалась несколько меньше показателя из бухгалтерского баланса банка на дату отзыва лицензии (около 10,287 млрд) за счет уменьшения оценки обязательств перед кредитными организациями. В общем объеме обязательств на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится 9,567 млрд рублей, в том числе на средства физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, — 8,731 млрд.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами московской «Солидарности» составляет, по оценке временной администрации, почти 7,15 млрд рублей.

Активы банка «Канский» из Красноярского края на дату отзыва его лицензии — 13 декабря 2017-го — временная администрация оценивает в сумму около 1,718 млрд рублей против почти 1,996 млрд в бухгалтерском балансе банка. В том числе в графе «чистая ссудная задолженность» указано порядка 1,259 млрд и 1,536 млрд соответственно. Обязательства «Канского» составляют около 2,037 млрд рублей, включая обязательства перед клиентами, не являющимися кредитными организациями, на 2,025 млрд (в том числе перед физлицами на 1,929 млрд). Отрицательная разница между активами и обязательствами (показатель «всего источников собственных средств») равна примерно 319 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 января 2018 года принял заявление о банкротстве банка «Солидарность». Аналогичный иск в отношении банка «Канский» был направлен в арбитраж Красноярского края, он был принят судом 9 января.