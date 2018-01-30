Спрос на состоявшемся во вторник, 30 января, аукционе по доразмещениютретьего выпуска купонных облигаций Банка России и, соответственно, объем размещения составил около 47,4 млрд рублей по номиналу (около 48,2 млрд по ценам заявок) при объеме предложения порядка 374,1 млрд рублей. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Диапазон цен в заявках составлял 100—100,014% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100,0002%.

Размещение третьего выпуска КОБР (№ 4-03-22BR1-7 с погашением 14 февраля 2018 года) общим объемом 500 млрд рублей стартовало в ноябре-2017. На сегодняшнем аукционе были предложены облигации, оставшиеся неразмещенными по итогам предыдущих аукционов. По итогам всех аукционов совокупный объем размещенных бумаг выпуска составляет примерно 173,3 млрд рублей по номиналу, что в 2,9 раза меньше объема предложения.

Кроме того, 30 января был проведен аукцион по доразмещению пятого выпуска КОБР (№ 4-05-22BR1-7 с погашением 18 апреля 2018 года). Из этого выпуска общим объемом 300 млрд рублей по итогам двух других проведенных в январе аукционов оставались неразмещенными бумаги чуть более чем на 49 млрд рублей по номиналу. На сегодняшнем аукционе спрос и объем размещения составили почти 21,1 млрд рублей (по ценам заявок — чуть более 21,1 млрд), а совокупный объем размещенных бумаг пятого выпуска, таким образом, превысил 272 млрд рублей по номиналу — это около 91% от объема выпуска.

Диапазон цен в заявках на доразмещаемые бумаги составлял 100—100,011% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100,0004%.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа 2017 года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября 2017-го. Объем размещения второго выпуска (он был погашен 17 января 2018 года) по итогам аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей. На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска (с погашением 14 марта) совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд.

ЦБ запланировал на 13 февраля начало размещения шестого выпуска купонных облигаций объемом 400 млрд рублей.



На начало дня 30 января в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности в размере 2 трлн 727,9 млрд рублей.

