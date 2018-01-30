Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 30 января, привлек сроком на неделю 2 трлн 444,2 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций, при рекордном лимите в 3 трлн. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

В депозитном аукционе приняли участие 287 кредитных организаций из 61 региона. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,45% до 7,75%. Средневзвешенная ставка составила 7,7% годовых.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордные объем предложения со стороны банков и объем размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона были зафиксированы 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд и 2,5 трлн рублей соответственно.



На начало дня 30 января в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2 трлн 727,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.