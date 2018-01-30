Российский рубль днем во вторник бурно дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 55,92 руб. (-0,7%). Евро стоит 69,52 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 31 января, составляют 56,29 руб. за американскую валюту (повышен на 0,1 коп.) и 69,54 руб. за евро (понижен на 31 коп.), анализирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

«Доллар США сегодня спустился к пятничным уровням. Ближайшая значимая поддержка стоит на отметке 55,90 руб., за ней – на уровне 55,55 руб. за «американца». Пара доллар/рубль может закрыть торговый день в пределах отметок 55,85-56,35 руб., а пара евро/рубль – в границах диапазона 69,30-69,90 руб.», - прогнозирует она.

После небольшой паузы отечественная валюта возобновила поход на север, отправив доллар под отметку 56 руб. Основным катализатором оживления спроса на рубль послужило отсутствие сигналов о распространении американских санкций на российский долговой рынок, по крайней мере, на данном этапе, поясняет Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX.

По его словам, немалый вклад в укрепление нашей валюты вносит и общее угасание импульса доллара, который после вчерашнего восстановления снова занял оборонительную позицию на фоне коррекции доходности трежерис от почти 4-летних максимумов. Валюта снова находится под повсеместным давлением, но проблески его ослабления позволяют надеяться на скорый разворот, если для этого будут созданы необходимые условия.

По мнению Владимира Веденеева, начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал», курс рубля к доллару по-прежнему растет, показав за неделю прибавку в 0,8% до 56,3 руб./$. В большей степени это объясняется текущей слабостью доллара, а также уже неоправданно высокими котировками нефти. Пока новое бюджетное правило не позволяет рублю двигаться в унисон с нефтяными котировками: потребности бюджета в слабой национальной валюте находят отражение в своеобразной раскорреляции рубля и «черного золота».

«Серьезный рост российского рынка в январе на фоне притока спекулятивного капитала может сойти на нет достаточно быстро. В качестве «тихой гавани» сейчас уместно большую часть портфеля сосредоточить в облигациях и кэше в ожидании благоприятного момента для нового входа на рынок акций», - поясняет он.